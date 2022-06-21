Патрушев: запрет Литвы на транзит в Калининград показывает, что никаким заявлениям Запада доверять нельзя

Секретарь Совбеза РФ отметил, что Россия ответит на враждебные действия, соответствующие меры уже прорабатываются.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на обстановку в приграничной зоне Северо-Западного федерального округа влияет политическое, информационное и экономическое давление стран Запада. Последний пример этому - запрет на транзит санкционных товаров в Калининградскую область через Литву, отметил он.

«Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время», - сказал Патрушев во время совещания по национальной безопасности на северо-западе России.

При этом секретарь СБ РФ добавил, что последствия этих мер окажут негативное влияние на население Литвы.

Напомним, Николай Патрушев в ходе рабочего визита в Калининградскую область встретился с губернатором региона Антоном Алихановым и полпредом президента в СЗАО Александром Гуцаном. В ходе встречи стороны обсудили тему транспортной доступности региона.