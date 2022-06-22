Жители Бишкека присоединились к акции «Свеча памяти» и зажгли 3 тысячи свечей

Горожане также выложили огненную картину из свечей с надписью «Спасибо, Кыргызстан».

© Видео: RusEmbKG, Twitter © Фото: RusEmbKG, Twitter

В городе Бишкек прошла акция «Свеча памяти», во время которой участники почтили память жертв Великой Отечественной войны и зажгли три тысячи свечей.

В столице Киргизии во время акции также выложили из свечей огненную картину с надписью «Спасибо, Кыргызстан». Как сообщили в мэрии Бишкека, вспомнить павших защитников Родины на мероприятие пришли горожане, школьники, блокадники Ленинграда и ветераны Великой Отечественной войны.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июня город Новокузнецк присоединился к общенациональной акции «Свеча памяти». Участники акции зажгли более 8000 тысяч свечей и создали из них инсталляцию самолета ИЛ-2 размером в 120 «квадратов» в рамках акции «Огненные картины войны».