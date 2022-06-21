Датские военные в Латвии столкнулись с нехваткой боеприпасов и трусов

Как сообщает датское издание, в начале мая в Латвию было отправлено 350 датских солдат.

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Датские военные, передислоцированные в Латвию после начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса, пожаловались на нехватку основного обмундирования. Об этом пишет издание DR.

Как сообщает издание, в начале мая в Латвию было отправлено 350 датских солдат. Однако несколько учений было отменено из-за нехватки боеприпасов.

«У нас не хватает даже трусов, что говорить о боеприпасах. Это самый грустный период в моей жизни. А я за 20 лет службы чего только не видел», - рассказал журналистам издания один из солдат.

Кроме того, как сообщают обозреватели издания, солдат в Латвии ждали потрепанные палатки с плесенью.

«В итоге уровень подготовки падает. Это может стоить жизни и мне, и другим», - подчеркнул офицер.

Ранее Национальный совет Латвии по электронным СМИ (НСЭСМИ) запретил вещание всех российских телеканалов на территории страны. Таким образом, латвийские зрители лишились возможности смотреть ранее доступные 80 развлекательных каналов РФ.