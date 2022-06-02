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Разворот на 180 градусов: как изменилась риторика западных СМИ в отношении России

Максим Крюков
02:05 02.06.2022
Авторитетные зарубежные издания ставят под сомнение свои публикации, в которых писали о неизбежном поражении России.
Разворот на 180 градусов: как изменилась риторика западных СМИ в отношении России
© Фото: Nii SHU, Unsplash
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В риторике западной прессы начали наблюдаться кардинальные изменения. Если раньше ведущие зарубежные СМИ писали о неизбежном поражении России, то сейчас отдельные издания в этом как минимум начинают сомневаться в этом.

Вот как менялись заголовки британской газеты The Telegraph. Третьего апреля - «Россия проигрывает Западу в собственной же игре». А уже на этой неделе - «Путин вот-вот одержит шокирующую победу».

Американская газета The New York Times пишет, что США оказались не готовы к затянувшемуся противостоянию, а заявления Байдена - о том, что Путин больше не может оставаться у власти - вовсе не способствуют дипломатическому разрешению конфликта.

«Столкновение с реальностью может быть болезненным, но это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной победой», - говорится в одном из материалов издания.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, публикует материалы в духе «Бойтесь данайцев, дары приносящих». В нем автор призывает украинских политиков остерегаться своих британских коллег. И в первую очередь, Бориса Джонсона, для которого конфликт на Украине стал отличной возможностью отвлечь внимание от вечеринок со своим участием в разгар пандемии.

Ранее журналист из Нидерландов побывала на Каховской ГЭС и обвинила западные СМИ во лжи. Представитель прессы своими глазами убедилась в том, что ГЭС работает, и теперь водоканал вновь выполняют функцию снабжения.

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