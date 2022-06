В стране и мире Разворот на 180 градусов: как изменилась риторика западных СМИ в отношении России Максим Крюков Авторитетные зарубежные издания ставят под сомнение свои публикации, в которых писали о неизбежном поражении России. © Фото: Nii SHU, Unsplash Читайте нас на: В риторике западной прессы начали наблюдаться кардинальные изменения. Если раньше ведущие зарубежные СМИ писали о неизбежном поражении России, то сейчас отдельные издания в этом как минимум начинают сомневаться в этом. Вот как менялись заголовки британской газеты The Telegraph. Третьего апреля - «Россия проигрывает Западу в собственной же игре». А уже на этой неделе - «Путин вот-вот одержит шокирующую победу». Американская газета The New York Times пишет, что США оказались не готовы к затянувшемуся противостоянию, а заявления Байдена - о том, что Путин больше не может оставаться у власти - вовсе не способствуют дипломатическому разрешению конфликта. «Столкновение с реальностью может быть болезненным, но это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной победой», - говорится в одном из материалов издания. Агентство Bloomberg, в свою очередь, публикует материалы в духе «Бойтесь данайцев, дары приносящих». В нем автор призывает украинских политиков остерегаться своих британских коллег. И в первую очередь, Бориса Джонсона, для которого конфликт на Украине стал отличной возможностью отвлечь внимание от вечеринок со своим участием в разгар пандемии. Ранее журналист из Нидерландов побывала на Каховской ГЭС и обвинила западные СМИ во лжи. Представитель прессы своими глазами убедилась в том, что ГЭС работает, и теперь водоканал вновь выполняют функцию снабжения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика