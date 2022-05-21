Представитель прессы своими глазами убедилась в том, что ГЭС работает, и теперь водоканал вновь выполняют функцию снабжения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Нидерландский журналист Соня Вантенде, которая побывала на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявила, что многие западные средства массовой информации распространяли фейки о том, что российские военнослужащие якобы разрушили этот объект.

Однако теперь представитель прессы из Нидерландов своими глазами убедилась в том, что ГЭС работает, и теперь водоканал вновь выполняют функцию снабжения.

«Я много читала по поводу этой ГЭС, и очень много западные СМИ писали о том, что она разрушена, что российская армия полностью ее разрушила. Но сейчас мы здесь и видим, что все работает. У Крыма теперь есть вода и электричество. И я не могу сказать ничего, кроме того, что западная пропаганда просто врала нам», - сказала она корреспонденту «Звезды».

Западным журналистам впервые показали, как живет Херсонская область после освобождения от националистов. Различные европейские СМИ ранее утверждали, что город практически разрушен, люди находятся в бедственном положении, а на Каховской ГЭС вскоре якобы произойдет техногенная катастрофа.

В действительности эти заявления оказались очередными фейками. Российские военнослужащие не только сохранили станцию, но и провели инженерную разведку, в результат которой на ГЭС обнаружились самодельная взрывчатка и мины. Сейчас жизнь в Херсоне находится в мирном русле – водоканал снабжает артезианской водой не только весь город, но и близлежащие районы.