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Экс-государственный секретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что Штаты вышли бы из НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа на второй срок. По словам политика, Североатлантический альянс должен только расширяться. Продвижение на Восток она считает верной политикой.

«Я всегда верила в расширение НАТО и считаю аргументы против этого в лучшем случае наивными, поскольку то, что мы сейчас видим, наглядно показывает почему это было необходимо», - сказала Клинтон в интервью британской газете Financial Times.

По мнению бывшего госсекретаря, возвращение Трампа в Белый дом в 2024 году - якобы единственное, что даст России реальный шанс одержать победу на Украине. Клинтон уверена, что он выдвинет свою кандидатуру на новые выборы.

Ранее Трамп уже предположил, что может вновь побороться за пост главы государства. Он пообещал, что в случае его повторного президентства, насильственные преступления получат мощный отпор.