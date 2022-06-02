Армия Фомин обсудил ситуацию на Украине с замгенсека ООН Ян Брацкий В процессе беседы стороны затронули вопрос вывоза зерна из украинских портов. © Фото: MOD Russia, Global Look Press Читайте нас на: Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин обсудил в Москве с заместителем Генсека ООН Мартином Гриффитсом гуманитарную ситуацию на Украине. «В Москве 2 июня состоялась встреча заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой обсуждена ситуация на Украине», - говорится в сообщении МО РФ. Кроме этого, стороны затронули вопрос вывоза зерна. Во время разговора было подчеркнуто, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море. Генерал-полковник Фомин напомнил высокому гостю, что с марта месяца суда могут выходить из украинских портов по специально организованным гуманитарным коридорам. Вооруженные силы России готовы оказать их экипажам содействие и сопроводить до международных вод. За разминирование украинских портов и расчистку фарватеров ответственность несет украинская сторона, подчеркнул Фомин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика