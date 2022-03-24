Минобороны РФ откроет гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из украинских портов

Гумкоридор в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск будет действовать ежедневно с 08:00 до 19:00 по московскому времени начиная с 25 марта.

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Минобороны Российской Федерации создает гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

«Еще раз подчеркиваем, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается. В подтверждение этому объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск», - заявил Мизинцев.

Гумкоридор для выхода иностранных судов из украинских портов будет действовать ежедневно с 08:00 до 19:00 по московскому времени начиная с 25 марта, подчеркнул он.

В настоящее время в украинских портах остаются заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран. Самостоятельно выйти в открытое море они не могут из-за угрозы обстрела со стороны украинских националистов.

«Призываем все международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины» - добавил генерал-полковник.

Протяженность гуманитарного коридора составит 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения три мили, добавил представитель Минобороны. Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов