Армия Армия Армия

Минобороны РФ откроет гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из украинских портов

21:34 24.03.2022
Гумкоридор в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск будет действовать ежедневно с 08:00 до 19:00 по московскому времени начиная с 25 марта.
Минобороны РФ откроет гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из украинских портов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Минобороны Российской Федерации создает гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

«Еще раз подчеркиваем, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается. В подтверждение этому объявляем, что для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск», - заявил Мизинцев.

Гумкоридор для выхода иностранных судов из украинских портов будет действовать ежедневно с 08:00 до 19:00 по московскому времени начиная с 25 марта, подчеркнул он.

В настоящее время в украинских портах остаются заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран. Самостоятельно выйти в открытое море они не могут из-за угрозы обстрела со стороны украинских националистов.

«Призываем все международное сообщество, в том числе Международную морскую организацию, оказать влияние на украинскую сторону и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины» - добавил генерал-полковник.

Протяженность гуманитарного коридора составит 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения три мили, добавил представитель Минобороны. Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:10 В стране и мире
Видео
Россия открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи мирным жителям
19:53 В стране и мире
Видео
Пришла вода: на Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию
18:06 В стране и мире
В МИД заявили, что отказ от энергоносителей из РФ разбалансирует мировую энергетическую систему
18:59 В стране и мире
Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из РФ
15:38 Армия
Видео
МО РФ: к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестфонд Хантера Байдена
Популярное
Видео
«Нас с сербами 200 миллионов»: посольству США в Москве напомнили о бомбардировках Югославии в 1999 году
Видео
Минобороны России опубликовало карту украинских лабораторий, вовлеченных в военно-биологическую деятельность США
Видео
В МО РФ сообщили о приоритете сибирской язвы в биологической деятельности США на Украине
Видео
Глава МВД Великобритании рассказала Лексусу и Вовану об отношении к националистам на Украине
Песков ответил на вопрос о причинах увольнения Чубайса
Видео
Z в небе над Украиной появилась после боевого вылета российских Су-34
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.