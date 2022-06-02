В Минобрнауки оценили сроки перехода от Болонской системы к национальной

Ранее глава Минобрнауки сказал, что отказ от Болонской системы не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры.

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Для перехода от Болонской системы высшего образования к национальной у России может уйти несколько лет. Такой прогноз озвучил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Практика показывает, что все это достаточно быстро. Очень важно вектор задать, направление и целеполагание. Вот сегодня, в каком-то смысле, судьбоносная встреча. Мы понимаем, что сформировалось целеполагание, и в ближайшие несколько лет, спокойно, без резких изменений будет меняться», - приводит «Ъ» слова Фалькова.

Ранее глава Минобрнауки сказал, что отказ от Болонской системы в России не будет означать полный отказ от бакалавриата и магистратуры. По мнению министра, перестройка системы образования никак не нарушит планы тех, кто сейчас учится или хочет поступать в вуз.