МИД РФ о действиях Литвы по транзиту в Калининград: сейчас «уже не до разговоров»

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Литва должна понимать, что характеристика российской стороной шагов официального Вильнюса по транзиту в Калининград, как враждебных, означает, что сейчас «уже не до разговоров». При этом Захарова подчеркнула, что Вильнюс должен понимать серьезность последствий запрета на грузовой транзит.

«Мне кажется, она должны понять главное: когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение, как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», - отметила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее стало известно, что литовские железные дороги прекращают транзит ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь идет о большом перечне товаров, которые попадают под европейские санкции. На фоне ситуации временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в Министерство иностранных дел РФ.