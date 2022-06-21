Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии

По предварительной информации, на борту воздушного судна находятся три человека и одна тонна груза.

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В ГУ МЧС по республике Саха сообщили, что самолет Ан-2 не приземлился в назначенное время на площадке «Вертикальный». По предварительной информации, на борту воздушного судна находятся три человека, из которых двое - члены экипажа и один пассажир. Вместе с тем, предположительно, в самолете находится одна тонна груза.

«Установлено, что самолет вылетел в 06.30 (якт) 21.06 по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг. В 09.00 (якт) воздушное судно должно было произвести посадку на площадке «Вертикальный», но в назначенное время не прибыло и пропало с радаров», - сообщили в спасательном ведомстве.

Для поиска воздушного привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 а/к «ПАЛ», добавили в МЧС. Отмечается, что они уже вылетели для проведения поисково-спасательных работ.

Ранее неподалеку от аэродрома Ржева произошло крушение учебно-тренировочного самолета, в результате которого два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.