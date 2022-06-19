В Тверской области упал учебно-тренировочный самолет

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Неподалеку от аэродрома Ржева произошло крушение учебно-тренировочного самолета, в результате которого два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая помощь. По факту происшествия Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в связи с крушением легкомоторного самолета в Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что вчера вечером пилот, который является владельцем воздушного судна Zlin 142, пытаясь сымитировать процесс отказа двигателя во время пилотирования, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в лесополосе.

В ведомстве добавили, что расследование продолжается.

Ранее стало известно, что Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении капитана, который посадил на мель теплоход «Метеор Восход-51» в Татарстане. Дело возбуждено по факту нарушения безопасности при перевозке пассажиров. В ведомстве отметили, что в момент инцидента капитан находился в состоянии алкогольного опьянения.