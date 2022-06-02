Президент Сербии объяснил позицию Белграда по антироссийским санкциям
Большинство жителей Сербии выступают против антироссийских санкций. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Это верно, что мы не ввели санкции против России. У нас всегда была поддержка со стороны России и Китая по вопросу нашей территориальной целостности. Если мы введем санкции, мы потеряем поддержку. Целых 77% людей в Сербии полностью против санкций», - цитирует Вучича газета «Новости».
Ранее президент Вучич заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не намерен присоединяться к санкционному давлению на Москву.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Обращаясь к согражданам, президент Владимир Путин заявил, что это необходимо для защиты мирного населения народных республик Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.