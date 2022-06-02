В стране и мире Президент Сербии объяснил позицию Белграда по антироссийским санкциям Ян Брацкий Александр Вучич заявил, что не собирается выбирать ничью сторону в этом противостоянии. © Фото: Vincent Isore, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Большинство жителей Сербии выступают против антироссийских санкций. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Это верно, что мы не ввели санкции против России. У нас всегда была поддержка со стороны России и Китая по вопросу нашей территориальной целостности. Если мы введем санкции, мы потеряем поддержку. Целых 77% людей в Сербии полностью против санкций», - цитирует Вучича газета «Новости». Ранее президент Вучич заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не намерен присоединяться к санкционному давлению на Москву. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Обращаясь к согражданам, президент Владимир Путин заявил, что это необходимо для защиты мирного населения народных республик Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика