Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты в любом случае.

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В Кремле заявили, что накачивание Киева оружием не меняет всех параметров спецоперации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украину продолжают пичкать оружием самым современным. По-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону. Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, тем более каждый раз более современным, это не меняет всех параметров спецоперации», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты в любом случае. Единственное, что изменится, по словам Пескова, это то, что будет больше страданий для Украины, которая является инструментам в руках тех, кто поставляет ей оружие.

Ранее в Минобороны России заявили, что большая часть убитых иностранных наемников на Украине была уничтожена вследствие низкого уровня подготовки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов