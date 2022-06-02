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Эксперт предрек Европе неприятные последствия в случае эмбарго на нефть из России

Виктория Ивашечкина
10:58 02.06.2022
По мнению Леонида Хазанова, в европейских странах в связи с принятием решения может возникнуть инфляция.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе со «Звездой» рассказал о последствиях эмбарго на российскую нефть в Европе. По его словам, европейские страны сами себе создают большие проблемы, которые будут иметь неприятные последствия в долгосрочной перспективе.

«Вроде бы Европа отказывается от российского топлива, то есть отказывается от того, что поставляется в танкерах. Но что касается поставок по трубопроводам, то никакого эмбарго там не вводится. Кроме этого, отказ от покупок российской танкерной нефти происходит не мгновенно. Он начнет действовать только через шесть месяцев», - отметил эксперт.

По словам Хазанова, одновременно с этим ЕС планирует отказаться от российских нефтепродуктов, но и в этом случае запрет вступит через восемь месяцев.

«Соответственно, увеличится закупка топлива из других стран: Казахстана, Ирана, Ирака, Африки. А мы на этом фоне увеличиваем поставки нефти в Индию и Китай. В Европе в связи с этим будут расти цены на нефтепродукты. Чтобы европейские предприятия смогли перерабатывать африканское топливо, их надо перестраивать, что может занять несколько лет. Европа сама себе создает большие проблемы», -считает эксперт.

По мнению Хазанова, в связи с этим в Европе может возникнуть инфляция и нехватка топлива.

«Отказаться полностью от российской нефти Европа никогда не сможет». - подытожил промышленный эксперт.

Несколькими днями ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что поступающая по трубопроводу российская нефть не включена в шестой пакет санкций Евросоюза против России. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны ЕС планируют отказаться от 90 процентов импорта нефтепродуктов из России до конца года.

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