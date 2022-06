В стране и мире LA Times: Шольц, Макрон и Драги отказали Зеленскому в быстрых поставках вооружения Елизавета Потейчук Автор статьи также скептически оценил вероятность вступления Украины в ЕС. © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress Читайте нас на: Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги отказали Киеву в оперативных поставках вооружения. Более того, у европейских властей копится «усталость от Украины» в связи с тем, что давление санкций, оказываемое на Россию, бьет по ним самим. «Эти трое не дали Зеленскому самого заветного: быстрой доставки нового оружия», - написал колумнист Дойл Макманус в статье для газеты The Los Angeles Times. Автор материала также подчеркнул, что невзирая на визит в Киев глав трех крупных европейских стран, которые в очередной раз выразили поддержку Украине, в стране так и не получили гарантий ускорения военных поставок. Макманус также скептически оценил вероятность вступления Украины в ЕС и назвал «чисто символической» поддержку Макрона, Шольца и Драги данное желание Киева. Напомним, на прошлой неделе в Киев приехала делегация в лице Олафа Шольца, Марио Драги, Эммануэля Макрона и примкнувшего к ним главы Румынии. Официально в ходе встречи речь шла о возможном вступлении Украины в ЕС и новых поставках оружия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика