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LA Times: Шольц, Макрон и Драги отказали Зеленскому в быстрых поставках вооружения

Елизавета Потейчук
08:40 21.06.2022
Автор статьи также скептически оценил вероятность вступления Украины в ЕС.
LA Times: Шольц, Макрон и Драги отказали Зеленскому в быстрых поставках вооружения
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги отказали Киеву в оперативных поставках вооружения. Более того, у европейских властей копится «усталость от Украины» в связи с тем, что давление санкций, оказываемое на Россию, бьет по ним самим.

«Эти трое не дали Зеленскому самого заветного: быстрой доставки нового оружия», - написал колумнист Дойл Макманус в статье для газеты The Los Angeles Times.

Автор материала также подчеркнул, что невзирая на визит в Киев глав трех крупных европейских стран, которые в очередной раз выразили поддержку Украине, в стране так и не получили гарантий ускорения военных поставок. Макманус также скептически оценил вероятность вступления Украины в ЕС и назвал «чисто символической» поддержку Макрона, Шольца и Драги данное желание Киева.

Напомним, на прошлой неделе в Киев приехала делегация в лице Олафа Шольца, Марио Драги, Эммануэля Макрона и примкнувшего к ним главы Румынии. Официально в ходе встречи речь шла о возможном вступлении Украины в ЕС и новых поставках оружия.

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