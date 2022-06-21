В Китае раскрыли, благодаря чему Россия справляется с санкциями Запада

Эксперт указал, что во время существенного роста цен на газ в Европе, России удалось увеличить поставки данного сырья в ЕС на 30% даже в условиях ограничительных мер.

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Директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин заявил, что Москве помогают бороться с санкциями Запада главные козыри - богатство продовольствием и энергоресурсами. Более того, он выразил мнение, что показатели российской экономики в настоящее время «не имеют никаких проблем».

«Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями - это энергия и продовольствие», - отметил Полин в беседе с порталом «Гуаньча».

Эксперт указал, что во время существенного роста цен на газ в Европе, России удалось увеличить поставки данного сырья в ЕС на 30% даже в условиях ограничительных мер. Кроме того, Полин считает, что Россия обладает большими возможностями экспорта зерна.

«Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн (зерна - Прим. ред.), что соответствует уровню предыдущих лет, что также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям», - подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что Китай нарастил импорт российской нефти на рекордные 55%. Так, Россия заняла первое место среди всех экспортеров данного ресурса в Китай, сместив Саудовскую Аравию.