Украинские беженцы показали «контейнеры», в которые их начали переселять в Болгарии

По последним данным, некоторые граждане Украины уже начали покидать центр для беженцев в Елхове и возвращаться в гостиницы, но уже за собственные средства.

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Колючая проволока, отсутствие инфраструктуры и походы в туалет в сопровождении - украинские беженцы в Болгарии пришли в шок от нового места жительства. Соответствующие кадры были опубликованы в соцсетях.

Власти страны переселяют беженцев из прибрежных отелей в морские «контейнеры». Дело в том, что начался курортный сезон, поэтому отельеры стремятся освободить номера для туристов.

В соцсетях многие переселенцы сравнивают новые апартаменты с лагерем и выражают огромное недовольство. По последним данным, некоторые граждане Украины уже начали покидать центр для беженцев в болгарском Елхове и возвращаться в гостиницы, но уже за свой счет.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские беженцы начали массово покидать Болгарию - за последнюю неделю из страны покинули 18 тысяч человек. Утверждается, что беженцы возмущены условиями содержания, а отношение к ним председателя правительства страны они посчитали жестоким и грубым.