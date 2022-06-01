За последнюю неделю из страны уехали 18 тысяч человек.

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Украинские беженцы начали массово покидать Болгарию. За последнюю неделю страну покинули 18 тысяч человек. При этом прибыли лишь 8 тысяч. Об этом со ссылкой на Пограничную службу сообщает болгарское издание издание dir.bg.

Беженцы недовольны условиями содержания и обеспечения, а отношение к ним премьер-министра Калины Константиновой сочли грубым и бесчеловечным. Чиновница в последнем видеобращении предложила переселять украинцев в глубь страны.

Однако беженцы не желают переезжать туда, где «отсутствует доступная медицина». Председатель украинских объединений в Болгарии Олена Коцева назвала меры по переселению недопустимыми.

Напомним, ранее бежавшим из Украины предложили подать коллективный иск против МВД Великобритании. Общественники выступают за упрощение правил выдачи спонсорских виз.