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Политолог объяснил, с чем связан запрет Литвы на грузовой транзит Калининграда с остальной Россией

Елизавета Потейчук
07:48 21.06.2022
По словам специалиста, «Прибалтика играет в наращивание конфронтации, которая моделируется из Лондона».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov,Global Look Press
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Вопрос ограничения Литвой грузового транзита Калининграда должен урегулироваться в рамках соглашений между Россией и Евросоюзом. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя ситуацию вокруг «блокады» Калининграда. По его словам, когда было принято решение о присоединении Литвы к ЕС, именно Евросоюз предоставлял гарантии по транспортному сообщению между Калининградом и РФ.

«На ЕС лежала ответственность, что соглашения будут выполняться. Были выделены нормы о поездах: как они будут ходить, о возможности пассажирского сообщения в рамках Шенгена. Тогда это решалось с применением возможности воздействия Брюсселя на Вильнюс», - рассказал Солонников.

Кроме того, специалист объяснил, что Вильнюс проявляет самостоятельность через Брюссель, «показывая, что ЕС Литве - не указ, и нынешняя Литва хочет жить по своим правилам».

«Дальше вопрос, мы видим, как Прибалтика играет в альтернативную версию развития Европы, нежели ЕС целиком. Прибалтика играет в наращивание конфронтации, которая моделируется из Лондона», - подчеркнул политолог.

Солонников также указал, что актуальная повестка дня - это попытка Британии создать свой очаг давления внутри и вокруг Европы. Эксперт обратил внимание на то, как другие страны будут реагировать на подобные «выпады».

«Вопрос к европейским государствам, Шольцу и Макрону, они будут и дальше играть в поддавки со странами, шантажирующими их своими действиям, соглашаться на выпады и оскорбления, как поляки, любые нарушения, как будто ничего нет, чтобы сохранить видимость единства, или они попытаются навести порядок?», - рассуждает Солонников.

Однако указанные страны опасаются обострения ситуации вокруг ЕС и еще не готовы наводить порядок, отметил политолог. В случае, если эти государства начнут активные действия, Британия «попытается подтащить к себе новые государства и создать новую Европу».

«Будет два ЕС, парижский и лондонский. Вильнюс проверяет европейские институты на прочность, скорее всего, они будут сдаваться перед шантажом», - считает эксперт.

Напомним, временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Отказ Литвы пропускать товары для Калининградской области через свою территорию на поездах из России в МИД РФ расценивают как враждебные действия.

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