Эксперт объяснил, для чего власти внедряют систему слежения за перемещением граждан

Новую систему уже внедрили на 200 объектах - в парках, на спортивных и культурных объектах.

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Система, позволяющая получать обезличенные данные о посещении общественных мест гражданами, позволит наиболее эффективно реконструировать парки и другую общественную инфраструктуру. В этом уверен программист Сергей Вакулин.

В беседе со «Звездой» он оценил идею подмосковных властей внедрить систему распознавания силуэтов. Специальное программное обеспечение с искусственным интеллектом при взаимодействии с городскими камерами сможет посчитать число посетителей и проанализировать их маршруты.

«У нас есть дорожная инфраструктура, и данные о перемещениях граждан помогут ее совершенствовать. Есть планы по реконструкции парков, например, велодорожек и пешеходных тропинок. Их надо вносить в план и на анализе перемещения людей готовить реконструкцию. Это законно. Когда вы выходите из дома, то ваша частная жизнь превращается в общедоступную. Любой человек имеет право получать информацию законным способом», - сказал Вакулин.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По мнению главы государства, подобная информация должна храниться в единой и хорошо защищенной государственной системе данных. Также подчеркивалось, что использующие биометрические данные для идентификации государственные органы будут проходить специальную аккредитацию.