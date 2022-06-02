Новак заявил, что потребители ЕС в первую очередь пострадают от эмбарго на нефть из РФ

Вице-премьер также не стал исключать вероятность большого дефицита нефтяных продуктов в европейских странах.

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Новые антироссийские санкции Европейского союза против нефтяного сектора нанесут удар в первую очередь по самому ЕС, Москва будет перенастраивать логистические цепочки. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Решения, которые ЕС принимают, они, конечно, в первую очередь обусловлены политически, нисколько не экономически, поскольку в результате этих решений пострадают в первую очередь европейские потребители. Мы видим рост цен не только на нефть, но и на нефтепродукты», - сказал он.

Вице-премьер также не стал исключать вероятность большого дефицита нефтяных продуктов в европейских странах.

Кроме того, Новак сообщил, что ОПЕК+ посчитал необходимым повысить добычу черного золота на величины по 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе для обеспечения мирового спроса, рост которого в 2022 году, по словам вице-премьера, составит 3,5-4 миллиона баррелей в сутки.

«То повышение, которое было запланировано на сентябрь месяц, перенести равными долями на июль и август этого года. Это означает, что в июле месяце общее повышение составит 648 тысяч баррелей в сутки, ранее планировалось, что оно должно было составить 432 тысячи баррелей в сутки. Соответственно, на август тоже будет дополнительно 216 тысяч баррелей в сутки», - заявил он в беседе с телеканалом «Россия 24».

Новак положительно оценил решение ОПЕК+, назвав его правильным. По мнению заместителя председателя правительства РФ, такой шаг позволит сбалансировать рынок нефти.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается продавать энергоресурсы с убытком для себя. Он также отметил, что логистические проблемы продолжаются, что, в свою очередь, приводит к дестабилизации общемирового энергорынка.