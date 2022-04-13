Глава СК поручил проверить правомерность действий Киева в отношении Медведчука

Решение связано и с требованиями об обмене депутата на украинских военнопленных.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, в том числе в связи с требованиями об обмене депутата на украинских военнопленных.

«Председатель СК России поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Виктора Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных», - сказано в сообщении СК РФ в Telegram.

Напомним, супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать содействие в освобождении ее мужа после задержания украинскими властями. Женщина назвала удерживание мужа «проявлением терроризма» и отметила, что политик не нарушал никаких законов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию якобы задержанного Виктора Медведчука. На фото был изображен человек в наручниках и военной форме.