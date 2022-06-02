Садовничий предложил сохранить бакалавриат и магистратуру для отдельных отраслей
Глава Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил обсудить вопрос сохранения бакалавриата и магистратуры для отдельных областей образования.
«Система должна быть основана на принципах фундаментальности, междисциплинарности, единства научных исследований и преподавания, разнообразия форм получения образования, гибкости образовательных и профессиональных траекторий, возможности получения дополнительных квалификаций и баланса фундаментальности образования и прикладного результата», - отметил он.
По словам ректора, в новой системе образования следует закрепить модель обучения по программам интегрированной магистратуры в наукоемких отраслях.
Кроме того, в ходе заседания Совета Российского союза ректоров, которое было посвящено созданию национальной системы образования, Садовничий предложил расширить практику обучения по программе специалитета в высокотехнологичных и общественно важных отраслях экономики. Таким образом, студенты будут обучаться в течение пяти-шести лет.
Ранее министр образования и науки Валерий Фальков объяснил, почему следует сохранить бакалавриат и магистратуру в России. В частности, по словам главы ведомства, выпускников школ привлекает такая форма образования.