Садовничий предложил сохранить бакалавриат и магистратуру для отдельных отраслей

Также в ходе заседания Совета Российского союза ректоров, которое было посвящено созданию национальной системы образования, он предложил расширить практику обучения по программе специалитета в некоторых отраслях экономики.

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Глава Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил обсудить вопрос сохранения бакалавриата и магистратуры для отдельных областей образования.

«Система должна быть основана на принципах фундаментальности, междисциплинарности, единства научных исследований и преподавания, разнообразия форм получения образования, гибкости образовательных и профессиональных траекторий, возможности получения дополнительных квалификаций и баланса фундаментальности образования и прикладного результата», - отметил он.

По словам ректора, в новой системе образования следует закрепить модель обучения по программам интегрированной магистратуры в наукоемких отраслях.

Кроме того, в ходе заседания Совета Российского союза ректоров, которое было посвящено созданию национальной системы образования, Садовничий предложил расширить практику обучения по программе специалитета в высокотехнологичных и общественно важных отраслях экономики. Таким образом, студенты будут обучаться в течение пяти-шести лет.

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков объяснил, почему следует сохранить бакалавриат и магистратуру в России. В частности, по словам главы ведомства, выпускников школ привлекает такая форма образования.