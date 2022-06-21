Наемник из США назвал украинскую армию «цирком уродов» из-за случаев дружественного огня

Боевик также отметил, если украинцы продолжат вести боевые действия таким образом, «им ничего не светит».

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Американский наемник, который воюет на стороне вооруженных сил Украины во время проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, рассказал, что в украинской армии регулярно происходят случаи дружественного огня. При этом боевик назвал такую обстановку в рядах ВСУ «цирком» и «дурдомом».

«Люди получают ранения и гибнут впустую - это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой - оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не (имя скрыто - Прим. ред.), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать», - приводит РИА Новости переписку с наемником, опубликованную журналистом Сетом Харпом.

Боевик также отметил, если украинцы продолжат вести боевые действия таким образом, «им ничего не светит».

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе Селидово в ДНР уничтожены до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники.