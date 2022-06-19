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МО РФ: в районе Селидово в ДНР уничтожены до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники

13:26 19.06.2022
Нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В районе Селидово в ДНР уничтожены до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В 02.05 в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ», - сказал он.

Таким образом, ВС РФ удалось уничтожить до 200 боевиков, в том числе иностранных наемников, которые входили в состав данного подразделения. Также были уничтожены две боевые машины РСЗО «Град», и десять боевых машин пехоты и БТР.

© Минобороны России

Ранее российское оборонное ведомство показало видео уничтожения центра подготовки с иностранными наемниками под Житомиром. Точным ракетным ударом удалось уничтожить украинских националистов, иностранных наемников, а также инструкторов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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