Акция с подарками для украинских детей вызвала скандал в Польше

Бурное обсуждение было вызвано постом мэра Острува. Она писала, что одна из компаний проводит раздачу сладостей малышам, однако речь шла только об украинских детях.

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Власти города Острув-Велькопольски в Польше были вынуждены оправдываться после инцидента, который произошел во время празднования Международного дня защиты детей, когда одна из компаний вручала подарки украинским беженцам, передает портал o2.

Бурное обсуждение было вызвано постом градоначальника Беаты Климек. Она писала, что одна из компаний проводит раздачу сладостей в честь праздника. Но в тексте говорилось не обо всех малышах, а только об украинских детях.

«А что получат наши дети, позвольте спросить? А как же польские дети, у них ведь тоже праздник? У украинских детей есть свои родители», - написали разгневанные пользователи.

Мэр города объяснила, что такую акцию организовывала именно частная фирма, а не местные власти. Она призвала жителей Острува проявить больше милосердия и сочувствия.

Ранее в СМИ появились данные, что Польша собирается прекратить выплачивать пособия большей части украинских беженцев с 1 июля текущего года. Утверждалось, что такое решение было принято для того, чтобы стимулировать беженцев начать самостоятельно жить и зарабатывать.