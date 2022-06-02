В Польше решили мотивировать украинских беженцев отменой пособий

Утверждается, что выплаты будут получать лишь нуждающиеся категории граждан.

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Польша планирует прекратить выплачивать пособия большей части украинских беженцев с 1 июля текущего года. Об этом сообщило издание Rzeczpоspolita, ссылаясь на заявление замглавы МВД Польши Павла Шефернакера.

Как утверждается, пособие будут получать лишь те, кто в нем нуждается, - инвалиды, беременные и многодетные женщины. Издание уточняет, что решение принято для того, чтобы стимулировать беженцев начать самостоятельно жить и зарабатывать.

«Мы убеждены, что многие беженцы в Польше способны стать независимыми и адаптироваться», - цитирует СМИ слова Шефернакера.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Польша остановила бесплатные поставки топлива на Украину и перешла на коммерческие контракты.

По словам министра климата и окружающей среды Анны Москвы, поставки требуют больших логистических усилий. Помимо трубопроводов, пришлось запустить другие каналы доставки топлива. При этом утверждалось, что в приоритете остается обеспечение польского рынка.