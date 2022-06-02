Крупнейший поставщик: чем для мировой промышленности обернется отказ РФ от экспорта неонового газа

В условиях падения экспорта сырья цена на него может вырасти более чем на 25%, отметил эксперт.

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Приостановка экспорта неонового газа из России на международный рынок может привести к остановке предприятий по производству микроэлектроники. Таким мнением со «Звездой» поделился промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Это наши контрсанкции. Неон используется для производства криогенных установок, газоразрядных ламп и микроэлектроники. Россия является одним из крупнейших на планете экспортеров неона, на ее долю приходится порядка 30% всех глобальных поставок. Неон из нашей страны отправляется в Европу, США, Индию, Японию и так далее», - объяснил Хазанов.

Ситуация усугубляется тем, что резко сократились поставки неонового газа из Украины - второго по величине поставщика этого сырья.

«Сейчас можно ожидать, что за границей будут останавливаться предприятия по производству микрочипов и полупроводников, так как они без этого газа обойтись не могут. Скорее всего, закупать они его будут в Китае, но по более высоким ценам, процентов на 20-25 выше», - предупредил эксперт.

Санкционное противостояние России и стран коллективного Запада обострилось 24 февраля, после начала на Украине специальной военной операции. Президент Владимир Путин объявил о ней в своем телеобращении, отметив, что главными целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ответ на эти шаги официальной Москвы Запад ввел против РФ масштабные экономические санкции, а ряд западных компаний и брендов ушли с отечественного рынка. В ряде случаев Москва ответила зеркально.