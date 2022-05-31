Цена для сговорчивых: чем обернется для ЕС шестой пакет санкций против России

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Выше 124 долларов за баррель - до такой отметки поднялась цена на нефть на фоне санкций в отношении российских энергоресурсов. Страны Евросоюза все-таки смогли согласовать шестой пакет ограничений против официальной Москвы и включить в него эмбарго на поставки нефть. Пришлось, правда, сделать несколько исключений - Венгрия, Чехия, Болгария и Словакия продолжат закупать топливо в России до тех пор, пока не найдут новых поставщиков и не модернизируют инфраструктуру для альтернативных источников энергии.

Шестой - самый амбициозный пакет санкций против России, направленный прежде всего на поставки нефти и дизельного топлива, оказался непосильной ношей, в первую очередь, для самих европейцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая еще три недели назад впервые анонсировала новую порцию ограничений, казалось вот-вот возьмет свои слова обратно. Насколько трудной оказалась дискуссия даже для союзников. Но вот в ночи появилось сообщение, что странам ЕС наконец удалось договориться.

«Я очень рада, что лидеры смогли договориться о шестом пакете санкций. Благодаря этому ЕС теперь в состоянии отказаться на 90% от всего импорта российской нефти до конца года. Это важный шаг вперед», - заявила председатель Европейской комиссии.

Запрет на импорт сырой нефти из России начнет действовать через полгода, а нефтепродуктов - в первую очередь, дизельного топлива через восемь месяцев. При этом Болгарии удалось добиться отсрочки на поставки нефти морским путем на ближайшие 2,5 года, а Венгрии, Чехии и Словакии сохранить за собой возможность использовать нефтепровод «Дружба», до сих пор обслуживающий сразу восемь государств.

«Сейчас час ночи, только что завершился первый день саммита. Нам удалось убедить Еврокомиссию отказаться от полного эмбарго. В таких условиях это было бы равносильно удару атомной бомбы. Сегодня венгерские семьи могут спать спокойно», - отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Другим жителям Европы повезло меньше. В Австрии инфляция сразу 8%: больше, чем когда-либо за последние полвека. В Эстонии и Великобритании подорожал бензин, а стоимость нефти марки Brent сегодня поднималась выше 120 долларов за баррель. В таких условиях в ЕС уже и думать боятся об отказе от российского газа.

«Мы кратко обсудили введение эмбарго на газ вчера, но это гораздо труднее сделать, чем было с нефтью. Все последующие санкции будут уже бить не только по России, но и по Европе, поэтому даже в политическом плане очень трудно их принять», - призналась премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Однако сегодня стало известно, что четвертой страной, в которую Россия прекратила импорт газа из-за отказа платить в рублях - стали Нидерланды, которые некогда занимали шестое место по объему поставок.

«Европейцы оказались в такой собственной, можно сказать, ловушке. С одной стороны, надо вводить какие-то ограничения, санкции, а с другой стороны, ты все больше осознаешь, что это ударит по тебе самому очень сильно», - констатировал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признает, у него нет ресурсов, чтобы запретить России торговлю нефтью с другими странами. А это значит, что главная цель санкций - лишить Россию источника финансирования спецоперации - так и не достигнута. Россия продает действительно меньше, но за большие деньги. То есть, как минимум, не терпит убытки.

«Резкий рост цен может компенсировать для нас выпадающие объемы», - заметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

А мир, напротив, оказался на пороге нового кризиса, о котором говорят уже в Международном энергетическом агентстве. Запрет на поставки нефти из России приведет к дефициту сырья на мировом рынке, а значит цены лишь продолжат расти. Звучат уже прогнозы в 150 долларов за баррель. Среди возможных санкций называли и полный запрет на покупку россиянами недвижимости в Европе. Но против этого, пишет агентство Bloomberg, выступили власти Кипра. И от этой меры в ЕС также были вынуждены отказаться.