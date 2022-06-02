Под ударом «Гиацинта»: как силы ДНР «перемалывают» позиции украинских националистов под Авдеевкой

Под огневой контроль уже удалось взять трассу Донецк - Авдеевка - Константиновка, отрезав авдеевскому гарнизону ВСУ одну из важных артерий снабжения.

© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самоходные пушки «Гиацинт» перемалывают позиции украинских националистов под Авдеевкой. Артиллеристы Донецкой народной республики бьют по скоплениям боевиков в полях и лесах на подступах к населенному пункту.

Под огневой контроль уже удалось полностью взять трассу Донецк - Авдеевка - Константиновка, тем самым отрезав авдеевскому гарнизону Вооруженных сил Украины одну из важных артерий снабжения.

Главная нагрузка сейчас лежит на артиллерии. Первым делом разведка определяет местоположение скоплений противника с помощью радиоэлектронных, радиолокационных и оптических средств. В небе беспилотники наблюдают за позициями противника. Все данные поступают на штабные позиции, откуда производится корректировка огня.

С этой же позиции артиллеристы ДНР подавляют огневые точки, с которых ВСУ обстреливают Донецк. Восемнадцатилетний наводчик Даниил пришел в армию добровольно, когда началась спецоперация. На момент начала так называемой украинской антитеррористической операции ему было всего десять.

«Помню, что в погребе сидели. Бабушка выводила меня на улицу. Бомбежка сильная была. Грохот сильный», - вспоминает он.

Сейчас Данил повзрослел и хочет положить конец всему этому.

«Победа будет за нами!» - уверенно говорит он.

Вместе со снарядом заряжают так называемый пороховой заряд. Он бывает разной мощности и выталкивает боевую часть в полет по цели. После выстрелов прятаться не приходится - ВСУ ответить уже нечем. Единственное, что могло бы превзойти «Гиацинт» по дальности - реактивная система залпового огня «Ураган». Но, по данным разведки, в этом районе у противника «Ураганы» кончились.

Через какое-то время пушки все же сменят локацию. Таковы правила безопасности, какой бы не была обстановка. А пока разведка докладывает о новых целях.