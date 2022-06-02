Армия Армия Армия

Под ударом «Гиацинта»: как силы ДНР «перемалывают» позиции украинских националистов под Авдеевкой

Владислав Кустов
04:14 02.06.2022
Под огневой контроль уже удалось взять трассу Донецк - Авдеевка - Константиновка, отрезав авдеевскому гарнизону ВСУ одну из важных артерий снабжения.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Самоходные пушки «Гиацинт» перемалывают позиции украинских националистов под Авдеевкой. Артиллеристы Донецкой народной республики бьют по скоплениям боевиков в полях и лесах на подступах к населенному пункту.

Под огневой контроль уже удалось полностью взять трассу Донецк - Авдеевка - Константиновка, тем самым отрезав авдеевскому гарнизону Вооруженных сил Украины одну из важных артерий снабжения.

Главная нагрузка сейчас лежит на артиллерии. Первым делом разведка определяет местоположение скоплений противника с помощью радиоэлектронных, радиолокационных и оптических средств. В небе беспилотники наблюдают за позициями противника. Все данные поступают на штабные позиции, откуда производится корректировка огня.

С этой же позиции артиллеристы ДНР подавляют огневые точки, с которых ВСУ обстреливают Донецк. Восемнадцатилетний наводчик Даниил пришел в армию добровольно, когда началась спецоперация. На момент начала так называемой украинской антитеррористической операции ему было всего десять.

«Помню, что в погребе сидели. Бабушка выводила меня на улицу. Бомбежка сильная была. Грохот сильный», - вспоминает он.

Сейчас Данил повзрослел и хочет положить конец всему этому.

«Победа будет за нами!» - уверенно говорит он.

Вместе со снарядом заряжают так называемый пороховой заряд. Он бывает разной мощности и выталкивает боевую часть в полет по цели. После выстрелов прятаться не приходится - ВСУ ответить уже нечем. Единственное, что могло бы превзойти «Гиацинт» по дальности - реактивная система залпового огня «Ураган». Но, по данным разведки, в этом районе у противника «Ураганы» кончились.

Через какое-то время пушки все же сменят локацию. Таковы правила безопасности, какой бы не была обстановка. А пока разведка докладывает о новых целях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:23 Армия
МО РФ: ВСУ подорвали цистерну с химикатами для срыва наступления ВС РФ в Северодонецке
18:03 Армия
Видео
Корреспондент «Звезды» получил ранение в Северодонецке
16:39 В стране и мире
Лавров заявил, что риски вовлечения третьих стран в конфликт на Украине существуют
16:01 В стране и мире
В Кремле не поверили словам Зеленского об оружии из США
18:56 В стране и мире
Еще двух командиров ВСУ заочно арестовали по делу о геноциде
Популярное
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Видео
МО РФ сообщило о полном освобождении города Красный Лиман
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.