Военным ремонтникам ЦВО вручили медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть»

Ремонтные подразделения проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения в ходе спецоперации.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие ремонтно-эвакуационного полка Центрального военного округа (ЦВО) удостоились медалей «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Награды отличившимся вручил начальник вооружения - заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин.

Ремонтные подразделения в ходе спецоперации проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения. Специалисты ведут регламентные работы по восстановлению колесной и гусеничной техники круглосуточно - в три смены.

Медали вручили около 50 специалистам по ремонту и восстановлению вооружения и военной техники.

«Поздравляю все с заслуженным наградами Министерства обороны, передаю слова поздравления командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина, который передает слова благодарности и верит в то, что личный состав полка как выполнял, так и будет продолжать достойно выполнять задачи и обеспечит поддержание исправности техники группировки войск на требуемом уровне», - сказал на вручении генерал-лейтенант Циндяйкин.

Ранее на передовой спецоперации медалями и орденами отметили военнослужащих противовоздушной обороны ВС РФ. Награды вручил Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.