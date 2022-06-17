Военным ремонтникам ЦВО вручили медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть»
Военнослужащие ремонтно-эвакуационного полка Центрального военного округа (ЦВО) удостоились медалей «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Награды отличившимся вручил начальник вооружения - заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин.
Ремонтные подразделения в ходе спецоперации проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения. Специалисты ведут регламентные работы по восстановлению колесной и гусеничной техники круглосуточно - в три смены.
Медали вручили около 50 специалистам по ремонту и восстановлению вооружения и военной техники.
«Поздравляю все с заслуженным наградами Министерства обороны, передаю слова поздравления командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина, который передает слова благодарности и верит в то, что личный состав полка как выполнял, так и будет продолжать достойно выполнять задачи и обеспечит поддержание исправности техники группировки войск на требуемом уровне», - сказал на вручении генерал-лейтенант Циндяйкин.
Ранее на передовой спецоперации медалями и орденами отметили военнослужащих противовоздушной обороны ВС РФ. Награды вручил Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.