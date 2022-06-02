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В МИД РФ оценили негативный эффект от шестого пакета санкций против России на ЕС

Виктория Ивашечкина
13:05 02.06.2022
Принятие данного решения спровоцирует дальнейший рост цен и дестабилизируют энергетический рынок.
В МИД РФ оценили негативный эффект от шестого пакета санкций против России на ЕС
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В МИД России заявили, что шестой пакет антироссийских санкций будет иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект.

«Согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект», - указано в документе ведомства. 

Как отметили в МИД, частичный отказ от российской нефти, запрет на страхование торговых судов РФ спровоцируют дальнейший рост цен и дестабилизируют энергетический рынок.

«Очередные преграды на пути российских товаров скажутся в том числе на поставках аграрной продукции», - подчеркнули в ведомстве.

При этом в МИД РФ отметили, что Москва достойно выдержит последствия односторонних ограничительных мер ЕС и останется надежным торговым партнером на международной арене.

В конце мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован. Дело в том, что страны ЕС не могут согласовать шестой пакет антироссийских санкций уже около месяца. Главным препятствием выступает эмбарго на поставки российской нефти, полного отказа от нее планировалось добиться через девять месяцев.

Страны ЕС не могут согласовать шестой пакет антироссийских санкций с начала мая. Главным препятствием выступает эмбарго на поставки российской нефти, полного отказа от нее планировалось добиться через девять месяцев.

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