Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован

Страны Евросоюза не могут согласовать шестой пакет антироссийских санкций с начала мая.

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Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован. Об этом в эфире канала Rai News 24 заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит», - сказал он.

По словам Джентилони, он оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса, соглашение, по его мнению, в итоге будет достигнуто.

Страны ЕС не могут согласовать шестой пакет антироссийских санкций с начала мая. Главным препятствием выступает эмбарго на поставки российской нефти, полного отказа от нее планировалось добиться через девять месяцев. Ряд стран выступили противниками такой меры, особенно активно оспаривает эмбарго Венгрия. Будапешт выражает готовность наложить вето на любую инициативу, которая может привести к ограничению импорта энергоносителей из России.