В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован

Анна Касаткина
18:32 18.05.2022
Страны Евросоюза не могут согласовать шестой пакет антироссийских санкций с начала мая.
Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован
© Фото: Dimitris Vetsikas. Pixabay
Читайте нас на:

Шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован. Об этом в эфире канала Rai News 24 заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит», - сказал он.

По словам Джентилони, он оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса, соглашение, по его мнению, в итоге будет достигнуто.

Страны ЕС не могут согласовать шестой пакет антироссийских санкций с начала мая. Главным препятствием выступает эмбарго на поставки российской нефти, полного отказа от нее планировалось добиться через девять месяцев. Ряд стран выступили противниками такой меры, особенно активно оспаривает эмбарго Венгрия. Будапешт выражает готовность наложить вето на любую инициативу, которая может привести к ограничению импорта энергоносителей из России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:50 В стране и мире
Байден заявил, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
18:32 В стране и мире
Шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован
18:18 Армия
Видео
Вице-премьер Борисов рассказал, кто носит за Путиным ядерный чемоданчик
17:54 В стране и мире
Видео
Корреспондент показал, что заинтересовало иностранцев на освобожденном заводе Ильича в Мариуполе
17:33 В стране и мире
Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях
Популярное
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Сдавшийся в плен британский наемник раскрыл подробности пребывания в Буче
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.