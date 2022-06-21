В РФ предложили сделать драгоценные камни и металлы мобилизационным ресурсом

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В министерстве финансов России предложили внести корректировки в существующий закон «О мобилизации и мобилизационной подготовке» в РФ. Новые положения, по задумке членов правительства, должны будут коснуться вопроса эксплуатации драгоценных металлов и камней как мобилизационного ресурса.

Законопроект предполагает создание особых запасов драгметаллов и камней. Также в тексте документа, опубликованном на портале нормативно-правовых актов, указывается, что президент страны получит расширенные полномочия при определении задач по защите этих запасов и при решении, как их использовать.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки в ряде случаев. Освобождены от налога оказались операции по продаже драгоценных металлов в слитках физическим лицам.