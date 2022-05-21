Мощное извержение вулкана Этна в Италии сняли на видео

Итальянские власти в связи с извержением вулкана повысили уровень готовности.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео. Вулкан выпускает мощный столб дыма и пепла, из жерла извергаются потоки лавы.

Вулкан увеличил свою активность в пятницу, 20 мая. Итальянские власти в связи с извержением вулкана сменили уровень предупреждения с зеленого, который действует обычно, на желтый. За активностью вулкана внимательно следят, ответственные службы к готовы к чрезвычайным ситуациям.

Ранее российские спутники сфотографировали извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане. Он выпустил столбы дыма и пепла высотой в 20 километров.