Reuters: США могут продать Украине ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle

План продажи, по данным источников агентства, в течение нескольких недель рассматривают в Пентагоне.

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Соединенные Штаты могут продать Украине четыре разведовательно-ударных беспилотника MQ-1C Grey Eagle с ракетами Hellfire на вооружении. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Собеседники агентства отметили, что часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов хотят направить на финансирование возможной продажи БПЛА, а также на обучение украинских военных пользоваться ими.

План продажи, по данным источников, в течение нескольких недель рассматривают в Пентагоне, однако все может измениться «в последнюю минуту». Кроме того, существует вероятность, что инициативу заблокирует Конгресс.

MQ-1C Grey Eagle способен нести ракеты класса «воздух - поверхность» Hellfire, может находиться в воздухе до 30 часов и более в зависимости от миссии и собирает огромные объемы данных в целях разведки.

Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине в рамках очередного пакета военной помощи реактивных систем залпового огня большой дальности M142 HIMARS. Украинские власти, как отмечалось, гарантировали Штатам, что это вооружение не будет использоваться для нанесения ударов по территории России.