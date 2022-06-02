В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Reuters: США могут продать Украине ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle

Анна Касаткина
01:36 02.06.2022
План продажи, по данным источников агентства, в течение нескольких недель рассматривают в Пентагоне.
Reuters: США могут продать Украине ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle
© Фото: U.S. Army, Wikimedia
Читайте нас на:

Соединенные Штаты могут продать Украине четыре разведовательно-ударных беспилотника MQ-1C Grey Eagle с ракетами Hellfire на вооружении. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Собеседники агентства отметили, что часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов хотят направить на финансирование возможной продажи БПЛА, а также на обучение украинских военных пользоваться ими.

План продажи, по данным источников, в течение нескольких недель рассматривают в Пентагоне, однако все может измениться «в последнюю минуту». Кроме того, существует вероятность, что инициативу заблокирует Конгресс.

MQ-1C Grey Eagle способен нести ракеты класса «воздух - поверхность» Hellfire, может находиться в воздухе до 30 часов и более в зависимости от миссии и собирает огромные объемы данных в целях разведки.

Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине в рамках очередного пакета военной помощи реактивных систем залпового огня большой дальности M142  HIMARS. Украинские власти, как отмечалось, гарантировали Штатам, что это вооружение не будет использоваться для нанесения ударов по территории России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:23 Армия
МО РФ: ВСУ подорвали цистерну с химикатами для срыва наступления ВС РФ в Северодонецке
18:03 Армия
Видео
Корреспондент «Звезды» получил ранение в Северодонецке
16:39 В стране и мире
Лавров заявил, что риски вовлечения третьих стран в конфликт на Украине существуют
16:01 В стране и мире
В Кремле не поверили словам Зеленского об оружии из США
18:56 В стране и мире
Еще двух командиров ВСУ заочно арестовали по делу о геноциде
Популярное
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Видео
МО РФ сообщило о полном освобождении города Красный Лиман
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.