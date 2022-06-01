Песков пообещал уточнить, действительно ли Юмашев ушел с поста советника президента

Валентин Юмашев в 1997-1998 годах был главой администрации первого президента России Бориса Ельцина.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал журналистам уточнить, действительно ли Валентин Юмашев ушел с поста советника президента.

«Это нужно уточнять. Но поскольку это на общественных началах, это статус особенный, достаточно условный», - отметил представитель Кремля.

Юмашев в 1997-1998 годах был главой администрации первого президента России Бориса Ельцина, затем стал советником президента на общественных началах. Кроме того, Юмашев - супруг Татьяны Юмашевой, младшей дочери Ельцина.

О его уходе на этой неделе сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника. По данным собеседников, Юмашев оставил пост в конце апреля - начале мая.