Ключи от нового автомобиля: российские военные передали главный приз «Поля чудес» детдому Луганска
Представители Главного управления связи ВС РФ передали детскому дому Луганска главный приз игры «Поле чудес» - ключи от нового автомобиля. Его на популярном российском телешоу выиграла военнослужащая с Сахалина Наталья Ткаченко в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Также российские военные передали детдому весь призовой фонд программы «Поле чудес». Воспитанники подготовили яркую концертную программу для гостей. Дети в знак благодарности передали военным собственные красочные рисунки.
Ранее в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка в Москве перед участниками спецоперации на Украине выступил отец российского стендапа, известный комик и шоумен Евгений Петросян. Он таким образом присоединился к акции «Лучшим воинам мира».
В этой акции принимают участие знаменитые деятели культуры, науки, спорта, образования. Среди них легенда отечественной эстрады Григорий Лепс.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов