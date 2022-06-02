Ключи от нового автомобиля: российские военные передали главный приз «Поля чудес» детдому Луганска

Также российские военные передали детдому весь призовой фонд программы «Поле чудес».

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Представители Главного управления связи ВС РФ передали детскому дому Луганска главный приз игры «Поле чудес» - ключи от нового автомобиля. Его на популярном российском телешоу выиграла военнослужащая с Сахалина Наталья Ткаченко в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Также российские военные передали детдому весь призовой фонд программы «Поле чудес». Воспитанники подготовили яркую концертную программу для гостей. Дети в знак благодарности передали военным собственные красочные рисунки.

Ранее в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка в Москве перед участниками спецоперации на Украине выступил отец российского стендапа, известный комик и шоумен Евгений Петросян. Он таким образом присоединился к акции «Лучшим воинам мира».

В этой акции принимают участие знаменитые деятели культуры, науки, спорта, образования. Среди них легенда отечественной эстрады Григорий Лепс.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов