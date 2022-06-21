В стране и мире Операторы связи стали взимать плату за приобретение сим-карт Марина Крижановская Отмечается, что это связано с возросшей стоимостью их закупки. © Фото: Paul Zinken dpa Globallookpress Читайте нас на: Российские операторы связи начали взимать оплату за покупку сим-карты. В качестве одной из причин указывается увеличение затрат на предоставление услуг связи. Оператор «Мегафон» сообщил о списании 50 рублей за активацию абонентского номера. Опрос операторов связи провело РИА Новости. «Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера», - приводит сообщение оператора агентство. Другой оператор - «Билайн» - сообщил о платном подключении к сети со вторника, 21 июня. Это обуславливается возросшей стоимостью сим-карт. «Для новых абонентов подключение к сети станет платным с 21.06 в связи с увеличением стоимости закупки сим-карт. Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат "Билайна" на подключение к нашей мобильной сети. При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса. А размер стартового баланса, оплачиваемый абонентом при покупке сим-карты, не изменился и остался на прежнем уровне в зависимости от тарифного плана и региона подключения», - прокомментировал изменения мобильный оператор. Накануне в Германии предупредили о высоких ценах на газ в ближайшие годы. С таким заявлением выступил глава немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер. Он выразил мнение, что после завершения конфликта на Украине цены на электроэнергию и газ будут в течение нескольких лет держаться на высокой отметке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика