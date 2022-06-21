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Операторы связи стали взимать плату за приобретение сим-карт

Марина Крижановская
02:44 21.06.2022
Отмечается, что это связано с возросшей стоимостью их закупки.
Операторы связи стали взимать плату за приобретение сим-карт
© Фото: Paul Zinken dpa Globallookpress
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Российские операторы связи начали взимать оплату за покупку сим-карты. В качестве одной из причин указывается увеличение затрат на предоставление услуг связи.

Оператор «Мегафон» сообщил о списании 50 рублей за активацию абонентского номера. Опрос операторов связи провело РИА Новости.

«Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера», - приводит сообщение оператора агентство.

Другой оператор - «Билайн» - сообщил о платном подключении к сети со вторника, 21 июня. Это обуславливается возросшей стоимостью сим-карт.

«Для новых абонентов подключение к сети станет платным с 21.06 в связи с увеличением стоимости закупки сим-карт. Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат "Билайна" на подключение к нашей мобильной сети. При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса. А размер стартового баланса, оплачиваемый абонентом при покупке сим-карты, не изменился и остался на прежнем уровне в зависимости от тарифного плана и региона подключения», - прокомментировал изменения мобильный оператор.

Накануне в Германии предупредили о высоких ценах на газ в ближайшие годы. С таким заявлением выступил глава немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер. Он выразил мнение, что после завершения конфликта на Украине цены на электроэнергию и газ будут в течение нескольких лет держаться на высокой отметке. 

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