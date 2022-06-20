В Германии предупредили о высоких ценах на газ в ближайшие годы

Также в ФРГ приветствуют намерения властей заново ввести в эксплуатацию угольные электростанции, чтобы сэкономить природный газ.

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Глава немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер выразил мнение, что после завершения конфликта на Украине цены на электроэнергию и газ будут в течение нескольких лет держаться на высокой отметке. Возглавляемая им компания является крупнейшим производителем электроэнергии в Германии.

Он указал на длительное время, требующееся для создания новых аналогичных поставок энергоресурсов.

«Это, вероятно, займет от трех до пяти лет. Потому что требуется время, прежде чем будут созданы новые мощности, и другие страны смогут поставлять дополнительные энергоресурсы», - приводит его слова ТАСС.

Глава энергетической компании приветствовал намерения властей Германии заново ввести в эксплуатацию угольные электростанции, чтобы сэкономить природный газ.

«Везде, где можно переключиться на другие источники энергии, это должно происходить», - заявил Маркус Креббер.

Ранее, по информации американских СМИ, сообщалось, что европейские страны начали использовать запасенный на зиму газ. В качестве причины называется сокращение поставок из России.