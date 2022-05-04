Словакия заключила контракт на ремонт техники ВСУ

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Военные предприятия Словакии будут ремонтировать и модернизировать боевую технику Вооруженных сил Украины. Об этом пишет братиславская газета Pravda, ссылаясь на заявление пресс-секретаря министерства обороны Словакии Мартины Коваль-Какашчиковы.

«В Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться украинская боевая техника», - заявила она.

Министр добавила, что государственная акционерная компания «Konstrukta Defence» заключила соответствующий контракт с украинской стороной. Сообщается, что в первую очередь, в стране пройдут ремонт и процесс модернизации советские бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2.

Ранее в Словакии заявили, что будут добиваться исключения из эмбарго ЕС на российскую нефть. По словам министра экономики Словакии, Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в стране.