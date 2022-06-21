В Москве зажглись первые свечи акции «Линия памяти»

В ходе акции, посвященной Дню памяти и скорби, на Крымской набережной линия из свечей растянется почти на километр.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве на Крымской набережной жители и гости города зажгли первые свечи акции «Линия памяти», посвященной Дню памяти и скорби. В рамках акции зажгутся 1418 свечей - по одной на каждый день Великой Отечественной войны.

«Линия памяти» растянется почти на километр. Сотни людей - дети, внуки и правнуки солдат Красной Армии - вспомнят тех, кто погиб, сражаясь с нацистами.

Ранее в Главный храм Вооруженных сил РФ доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость - герой». Факел со священным огнем зажег участник Великой Отечественной войны, белорус Валерий Касатонов. Он передал огонь Герою РФ старшему лейтенанту Антону Старостину, который и доставил частицу в Российскую столицу для проведения мемориальной акции «Свеча памяти».