В Швеции ввели режим «раннего предупреждения» из-за ситуации с газом

Как отмечает агентство, запасы газа в Европе и в Швеции «достаточно заполнены до осени».

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Шведское энергетическое агентство объявило о введении режима «раннего предупреждения» относительно газоснабжения страны и предупредило, что «может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением». Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Это (введение режима "раннего предупреждения" - прим. ред.) сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям газа, подключенным к шведской газовой сети на западе страны, о том, что газовый рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками газа. Ситуация с поставками газа в Швеции остается стабильной», - сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Как отмечает агентство, запасы газа в Европе и в Швеции «достаточно заполнены до осени».

Ранее крупная датская энергетическая компания Orsted Salg & Service A/S уведомила «Газпром экспорт», что не намерена оплачивать поставки из России в рублях. После чего «Газпром» остановил поставки в страну. Об аналогичном решении российские энергетики уведомили немецкую компанию Shell Energy Europe Limited.

В конце марта президент Владимир Путин заявил о переводе расчетов за поставляемые энергоресурсы в рубли. Это касается стран, проводящих недружественную политику в отношении России, подчеркнули в Кремле.