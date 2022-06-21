Токаев назвал близкими свои отношения с Путиным

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рад иметь близкие отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе беседы с ведущим панельной сессии Катарского экономического форума.

«Да, он (Владимир Путин - прим. ред.) является надежным союзником Казахстана. Как глава государства, я рад иметь близкие отношения с Путиным», - цитирует Токаева РИА Новости.

Токаев также отрицательно ответил на вопрос собеседника о том, не высказывал ли российский президент разочарования словами президента Казахстана, который на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Казахстан не планирует признавать Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«Нет, мы провели очень хорошую встречу сразу после форума. Мы говорили о конкретных вопросах, касающихся двусторонних отношений Казахстана и России. Он был очень спокоен и уверен в себе», - сказал Токаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке идеи проекта «Большой Евразии». По словам политика, СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого крупного проекта.