Токаев заявил о поддержке идеи проекта «Большой Евразии»

По словам политика, СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого крупного проекта.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти его страны позитивно оценивают идею создания Большого евразийского партнерства. Об этом он заявил в ходе ПМЭФ.

«В текущем году Казахстан председательствует в СНГ. Его успешный опыт, многолетнее функционирование в сложных геополитических условиях доказывают эффективность инструментов многостороннего диалога», - отметил Токаев.

По словам главы Казахстана, «СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта, как Большое евразийское партнерство».

В мае глава правительства РФ Михаил Мишустин договорился с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым наращивать интеграционное взаимодействие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Во время телефонных переговоров главы правительств обсудили приоритетные задачи развития торгово-экономического сотрудничества, обратили особое внимание на увеличение использования в торговле национальных валют.