Токаев заявил о поддержке идеи проекта «Большой Евразии»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти его страны позитивно оценивают идею создания Большого евразийского партнерства. Об этом он заявил в ходе ПМЭФ.
«В текущем году Казахстан председательствует в СНГ. Его успешный опыт, многолетнее функционирование в сложных геополитических условиях доказывают эффективность инструментов многостороннего диалога», - отметил Токаев.
По словам главы Казахстана, «СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта, как Большое евразийское партнерство».
В мае глава правительства РФ Михаил Мишустин договорился с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым наращивать интеграционное взаимодействие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Во время телефонных переговоров главы правительств обсудили приоритетные задачи развития торгово-экономического сотрудничества, обратили особое внимание на увеличение использования в торговле национальных валют.