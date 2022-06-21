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«Они говорят, что это не блокада»: Алиханов обвинил ЕС в нарушении обязательств по транзиту

Алексей Курильченко
20:12 21.06.2022
Губернатор отметил, что запрет на транзит коснется почти половины номенклатуры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stefan Ziese imageBROKER.com Globallookpress
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Литва решением о запрете транзита товаров в Калининградскую область фактически нарушила обязательства Евросоюза относительно обособленного российского региона. При этом европейские страны отказываются признавать факт блокады области. Об этом заявил в интервью телеканалу «Звезда» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Они говорят: "Это не блокада, это выполнение санкций". Это просто иезуитская формулировка какая-то. Да, это не полная блокада, но это запрет на транзит почти половины номенклатуры - если судить по тоннажу. Что это, как не прямое нарушение обязательств непрепятствования калининградскому транзиту, которые Евросоюз брал на себя во время присоединения к сообществу прибалтийских государств», - заявил Алиханов.

Также Алиханов сообщил что Литва в скором времени может запретить транзит ряда нефтепродуктов и угля. По словам руководителя, они могут и будут перевозиться по воде.

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