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Экс-дипломат США считает, что на Западе вряд ли воспринимают санкции против РФ как успешные

Марина Крижановская
04:18 20.06.2022
Бывший посол Пикеринг назвал санкции «вспомогательными действиями», добавив, что для эффекта от них необходимо достаточно времени.
Экс-дипломат США считает, что на Западе вряд ли воспринимают санкции против РФ как успешные
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Бывший американский посол полагает, что санкции против России вряд ли считаются Западом как имеющие оглушительный успех. Ущерб от антироссийских санкций ощутили и ряд других стран. Таким мнением поделился Томас Пикеринг, в 1993-1996 годах являвшийся послом США в России.

«Не думаю, что на Западе сейчас широко принято мнение относительно того, что санкции имеют сумасшедший успех и значительным образом меняют позицию России», - сообщил он в комментарии ТАСС.

Бывший дипломат назвал санкции «вспомогательными действиями» и добавил, что для эффекта от них необходимо достаточно времени.

«Санкции - это трудное дело. Они сложны, им требуется много времени для того, чтобы начать действовать. И в ряде случаев, которые мы исторически наблюдали, они не были успешны, однако в других - были. В значительной степени остается впечатление, что санкции - это вспомогательные действия в попытках изменить политические отношения стран с остальной частью мира», - рассказал Пикеринг.

Он добавил, что не отрицает воздействие от санкций против России на другие страны, особенно на те, которые зависимы от импорта углеводородов из РФ.

«Я бы не стал в той или иной степени отрицать, что санкции также нанесли ущерб другим государствам. Особенно тем, которые серьезно зависят от импорта нефти и газа из России. Некоторые страны решили принять этот ущерб и добровольно согласились к концу года прекратить импорт российского газа и нефти», - отметил бывший американский высокопоставленный дипломат.

Ранее президент США Джо Байден объяснил, о чем думал, когда вводил санкции против России. Он заявил, что действовал, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах.

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