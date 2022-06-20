Экс-дипломат США считает, что на Западе вряд ли воспринимают санкции против РФ как успешные
Бывший американский посол полагает, что санкции против России вряд ли считаются Западом как имеющие оглушительный успех. Ущерб от антироссийских санкций ощутили и ряд других стран. Таким мнением поделился Томас Пикеринг, в 1993-1996 годах являвшийся послом США в России.
«Не думаю, что на Западе сейчас широко принято мнение относительно того, что санкции имеют сумасшедший успех и значительным образом меняют позицию России», - сообщил он в комментарии ТАСС.
Бывший дипломат назвал санкции «вспомогательными действиями» и добавил, что для эффекта от них необходимо достаточно времени.
«Санкции - это трудное дело. Они сложны, им требуется много времени для того, чтобы начать действовать. И в ряде случаев, которые мы исторически наблюдали, они не были успешны, однако в других - были. В значительной степени остается впечатление, что санкции - это вспомогательные действия в попытках изменить политические отношения стран с остальной частью мира», - рассказал Пикеринг.
Он добавил, что не отрицает воздействие от санкций против России на другие страны, особенно на те, которые зависимы от импорта углеводородов из РФ.
«Я бы не стал в той или иной степени отрицать, что санкции также нанесли ущерб другим государствам. Особенно тем, которые серьезно зависят от импорта нефти и газа из России. Некоторые страны решили принять этот ущерб и добровольно согласились к концу года прекратить импорт российского газа и нефти», - отметил бывший американский высокопоставленный дипломат.
Ранее президент США Джо Байден объяснил, о чем думал, когда вводил санкции против России. Он заявил, что действовал, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах.