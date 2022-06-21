Алиханов заявил, что Литва запретит транзит нефтепродуктов и угля в Калининград

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» заявил, что Литва в скором времени запретит транзит ряда нефтепродуктов и угля. По словам руководителя, они могут и будут перевозиться по воде.

«Литовская сторона прекратила пропуск поездов и грузовых автомобилей с продукцией, которая находится в санкциях Евросоюза. Это металлы, металлоконструкции, цемент. С какого-то времени будет запрещен провоз угля и нефтепродуктов. К слову говоря - бензин и дизель не запрещены к перевозке, но уверен, что литовская таможня каждый раз будет проводить химический анализ - не керосиновое ли топливо везут, которые запрещено. Поэтому уверен, что эти санкции приведу к переориентации на водный маршрут», - заявил Алиханов.

Ранее Минэкономразвития Калининградской области опубликовало перечень товаров, запрещенных к провозу транзитом через Литву. Документ включает в себя 66 страниц кодов товаров. В частности, в соответствии со списком, запрещается провозить технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к нему, а также многое другое.