Экс-президент Молдавии Додон заявил, что ему продлили домашний арест на 30 суток
Районный суд Кишинева продлил домашний арест бывшему президенту Молдавии Игорю Додону еще на 30 дней по требованию прокуроров.
«Был продлен домашний арест на 30 дней», - цитирует слова Додона ТАСС.
После судебного заседания бывший молдавский президент сообщил, что его защита опротестует решение районного суда Кишинева о продлении ему домашнего ареста.
«Считаем это решение предвзятым. Мы опротестуем его в Апелляционной палате», - сказал Додон.
Напомним, что Додона задержали 24 мая по подозрению в госизмене, пассивной коррупции и незаконном обогащении. В доме бывшего лидера страны прошли обыски и следственные мероприятия. Ранее Додон сообщил об имеющихся у него доказательствах своей невиновности. Уголовное дело против себя он назвал «политическим, которое шито белыми нитками».