В стране и мире Экс-президент Молдавии Додон заявил, что ему продлили домашний арест на 30 суток Игнат Далакян Согласно словам Додона, его защита опротестует решение районного суда Кишинева о продлении ему домашнего ареста. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Районный суд Кишинева продлил домашний арест бывшему президенту Молдавии Игорю Додону еще на 30 дней по требованию прокуроров. «Был продлен домашний арест на 30 дней», - цитирует слова Додона ТАСС. После судебного заседания бывший молдавский президент сообщил, что его защита опротестует решение районного суда Кишинева о продлении ему домашнего ареста. «Считаем это решение предвзятым. Мы опротестуем его в Апелляционной палате», - сказал Додон. Напомним, что Додона задержали 24 мая по подозрению в госизмене, пассивной коррупции и незаконном обогащении. В доме бывшего лидера страны прошли обыски и следственные мероприятия. Ранее Додон сообщил об имеющихся у него доказательствах своей невиновности. Уголовное дело против себя он назвал «политическим, которое шито белыми нитками». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика