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Экс-президент Молдавии Додон заявил, что ему продлили домашний арест на 30 суток

Игнат Далакян
19:38 21.06.2022
Согласно словам Додона, его защита опротестует решение районного суда Кишинева о продлении ему домашнего ареста.
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что ему продлили домашний арест на 30 суток
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Районный суд Кишинева продлил домашний арест бывшему президенту Молдавии Игорю Додону еще на 30 дней по требованию прокуроров.

«Был продлен домашний арест на 30 дней», - цитирует слова Додона ТАСС.

После судебного заседания бывший молдавский президент сообщил, что его защита опротестует решение районного суда Кишинева о продлении ему домашнего ареста.

«Считаем это решение предвзятым. Мы опротестуем его в Апелляционной палате», - сказал Додон.

Напомним, что Додона задержали 24 мая по подозрению в госизмене, пассивной коррупции и незаконном обогащении. В доме бывшего лидера страны прошли обыски и следственные мероприятия. Ранее Додон сообщил об имеющихся у него доказательствах своей невиновности. Уголовное дело против себя он назвал «политическим, которое шито белыми нитками».

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